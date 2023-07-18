急症室逼爆 等候時間逾7句鐘

【本報訊】天文台昨日（17日）凌晨一度發出八號烈風或暴風信號，至下午4時20分取消。在8號風球期間，醫院管理局表示，截至下午4時，6男3女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。颱風「泰利」襲港期間，不少私家診所未有開門應診，而部分公立醫院急症室求診人數持續高企。

包括廣華北區醫院 根據醫管局網頁的急症室輪候時間顯示，截至昨日上午10時15分，在18間的公立醫院中，有5間醫院的等候時間均超過7小時，包括九龍區的廣華醫院；新界區的北區醫院、威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院及將軍澳醫院。

至於港島區的東區尤德夫人那打素醫院、九龍區的基督教聯合醫院亦要等5小時以上。

而醫管局亦於昨午3時宣布，其轄下普通科門診診所於8號熱帶氣旋警告信號取消的兩小時內陸續恢復服務；而專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，維持暫停。

經電話或手機程式預約診症而受颱風影響未能就診的普通科門診病人，可於8號風球取消約一小時後另約診症時間。在普通科門診已預約覆診日期的長期病患者及專科門診病人，可於辦公時間致電有關診所另約診症時間。