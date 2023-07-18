港大研究 胃癌治療新出口

編輯脂質代謝基因 逆轉化療耐藥性 胃癌是與癌症相關死亡的主要原因之一，香港大學李嘉誠醫學院的研究團隊首度發現導致胃癌患者對化療藥物產生耐藥性，以及胃癌細胞更強的自我更新能力（幹性）的原因，在於人體內一條蛋白信號通路，能通過核糖核酸（RNA）編輯控制脂質代謝。團隊發現，通過靶向關鍵酶SCD1，可逆轉上述兩種情況，為未來開發針對胃癌的新療法奠定基礎。研究結果已在《自然通訊期刊》上發表。

胃癌治療以手術切除為主，通常還會採用化療藥物組合—5-氟尿嘧啶（5-FU）和順鉑（鉑類聯合化療），藉此提升手術成效，並盡量減少癌症的復發機會。然而，若癌細胞開始對化療藥物產生耐藥性，最終會降低患者的長期臨床效益。

今次研究通過源自腸道型胃癌患者的類器官，以模擬對5-FU和順鉑（化療藥物組合）已產生耐藥性，同時結合多組學分析，並利用胃癌小鼠模型進行驗證。

為開發新治療奠定基礎 研究發現，脂質代謝基因的RNA編輯失調是引致胃癌化療耐藥性的一種新機制。通過靶向關鍵酶SCD1，可以同時逆轉化療耐藥性和癌細胞幹性，為未來開發針對胃癌這種致命疾病的新療法奠定了基礎。此外，RNA編輯酶ADAR1表達和關鍵酶SCD1可能也是預測胃癌患者對化療反應的良好生物標記，可以讓患者免去非必要的化療，讓他們接受更有效的治療方法。

這項合作研究由港大醫學院生物醫學學院馬桂宜教授領導。黃天樂博士和羅佳健共同為第一作者；金俊鋒、唐旻博士和周蕾博士協助進行研究。主要合作者包括港大醫學院臨床醫學學院病理學系梁雪兒教授、甄凱寧博士、蕭愷昌博士及陳菁敏博士等。