連續13年打風 打破42載舊紀錄

【本報訊】颱風「泰利」成為本港今年首個襲港颱風，帶來一整天的大風大雨，更為本港颱風締造了新的歷史紀錄，錄得連續13年有打風紀錄，並打破保持了42年的舊紀錄。

料今年4至7熱帶氣旋逼港 香港天文台昨凌晨發出今年首個八號熱帶氣旋警告信號，即時令天文台刷新新紀錄，即從2011年至2023年連續13年每年均有發出烈風信號，更打破由1970至1981年間，連續12年均有發出烈風信號的舊紀錄。天文台署理高級科學主任蔡振榮接受查詢時確認相關紀錄，並指天文台預測今年進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目，大約有4至7個，情況暫未有變化。

昨日普遍市民皆感受到強風的威力，蔡振榮指昨日早上本港東邊如大美督等風速達到暴風程度，而及至下午轉吹西南烈風，惟隨着泰利逐漸遠離本港，今明兩天的風速會明顯減慢。要細數本港颱風史，當中風速最大的為1962年的超強颱風「溫黛」，亦是在戰後破壞力最強颱風，最高陣風速度達到每小時259公里，更造成了183人死亡、388人受傷、108人失蹤、7.2萬人無家可歸。

較為近期的則為2018年的超強颱風「山竹」，其最高陣風速度達到每小時169公里，襲港期間至少造成458人受傷，另有不少於6萬宗的塌樹報告，數目為歷來最高，多處有高空墜物及建築物受損，至少有500宗玻璃窗或玻璃幕牆損毀報告，全港有超過4萬戶電力供應中斷，山竹的破壞力可算是近30年來吹襲本港的風暴之中數一數二。