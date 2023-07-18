至少取消22航班 飛台泰照出發

【本報訊】颱風「泰利」襲港影響本港航班運作，有750個計劃航班受颱風影響，昨日至少有22個航班取消，6班離港客機延誤。有旅客提早到機場了解航班情況，也有人趕不及飛機而需重新買票，而颱風未有影響往台灣及泰國航班，多班航機如常出發。

本報記者昨日上午到機場直擊，發覺現場亦有不少前往乘搭飛機的市民。當中，前往台中旅行的蔡先生指，本身航班沒有因颱風影響而取消，直言打風不影響心情，「唔係咁擔心，出面一啲雨都冇，唔似8號風球！」另外，同樣前往台灣的蔡先生指，航班未有延誤或取消，提早一小時到機場，機管局網站顯示航班如常，故在機場等候。

另一方面，大灣區航空一班由台北飛往香港、載有182名乘客及7名機組人員的航班，因受天氣影響延遲逾5小時才抵港。該公司回應指，涉事的HB503航班，原定昨早11時45分由台北桃園機場出發，下午1時40分抵港，但因受天氣狀況影響，兩度未能降落香港國際機場。根據相關安全程序，航機需折返台北補充燃料，之後再飛往香港，航班最終在昨午6時58分抵港。該公司就事件帶來的不便，向受影響的乘客致歉。

機管局加派巴士 接員工上班 機管局運行副總監方瑞文指，已增派員工巴士往來東涌及機場，接載員工上班，因應多了旅客提早到機場，機管局加派人手及加強調度協助旅客，在颱風前亦已召開兩次會議作準備，在8號颱風信號發出後，機管局啟動緊急應變中心。