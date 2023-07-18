港深西部鐵路次階段研究 預計明年中始完成

【本報訊】港府近年發展北部都會區，連帶邊境管制站的整體規劃和清關模式亦需全盤考慮。港府早前已建議興建港深西部鐵路（洪水橋至前海），次階段研究工作預計明年年中完成。保安局文件指，正積極參與次階段研究，並於優化現有邊境管制站及規劃新的邊境管制站時，以實施「一地兩檢」為目標，與深圳市政府共同研究嶄新檢查模式，包括使用「合作查驗、一次放行」模式，提升通關效率。

北部都會區有多個跨境陸路口岸，港深由西至東目前共有7個陸路出入境管制站/口岸，包括兩個鐵路口岸（羅湖及落馬洲支線）及5個車輛口岸（落馬洲、文錦渡、沙頭角、深圳灣及香園圍）。施政報告中曾提出落實「基建先行，創造容量」，推展《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》建議興建的3條主要幹道及3條策略鐵路，包括港深西部鐵路。

探討新跨境安排 便利創科 港深兩地正透過「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」及其「技術小組」推動港深西部鐵路項目，次階段研究亦已展開，就鐵路方案的規劃、初步工程可行性、效益、環境影響，以及建設和營運安排等進行研究。翻查資料，去年內地一方有招標文件，顯示日後於深圳前海站或設有出入境設施。

此外，發展局最近公布了新田科技城的土地用途建議，並正進行兩個月的公眾參與活動。新田科技城的策略定位是成為創科發展集群的樞紐，與深圳科創園區產生協同效應。保安局指，為方便兩地創科人士日常跨境流動，會研究使用創新的出入境安排作便利。

至於現有的跨境陸路口岸，深圳灣管制站旅檢大樓及私家車客運通關服務時間為每日上午6時半至午夜12時，貨檢通關服務為24小時，局方指會留意通關需求，有需要時與內地當局協商在深圳灣口岸延長旅檢及私家車客運通關服務時間；香園圍管制站的旅檢及貨檢通關服務時間為每日早上7時至晚上10時，港府亦積極跟進是否需要延長口岸服務時間。