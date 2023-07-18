追風族玩命 駐足拍攝白頭浪

【本報訊】8號風球高懸本港16小時期間，與普羅市民的上班時間重疊，不少打工仔因此全日毋須上班。有「追風族」專程前往尖沙咀等海旁觀看巨浪。亦有市民在風球下如常上班，並要在缺乏大部分公共交通工具下，煩惱如何「趕返工」！

據本報記者昨早所見，每年受風暴吹襲淪為澤國、東面臨海的港島杏花邨，海浪不時拍打上岸，浪花幾乎高約4米，但仍無阻不少市民追風的決心，亦有居民如常晨運。其中，熱愛天文的市民陸先生，專程由鯉魚門過海，帶備測量儀器量度風速。他表示是次風球較以往的弱，笑言現場風速僅合乎8號風球的最低風速。

而在紅磡海旁，海面上浪勢湍急，更有白頭浪不時拍打上岸，引來晨運客駐足拍下情況。多名有晨泳習慣的市民如常到場熱身，有泳客未懼天氣，逕自跳入水中逆浪而上。

打風要返工 搭港鐵出行 戶外活動怕風大濕身？戲院亦是不少市民的打風消遣好去處。有市民稱，昨日原本打算與太太到深圳遊玩，但受風球影響下改為留港消費，在家附近睇早場電影。有從北京訪港的旅客表示，來港首日便遇上打風，前晚未能好好觀賞維港景色，便回酒店休息。但認為人生首次遇到颱風，亦屬一次難忘的旅行體驗。

在昨日8號風球期間，仍要上班的市民「情何以堪」，未能乘搭巴士小巴，猶幸公交還有港鐵提供有限度服務。本報記者昨早在港鐵油塘站觀察，見乘車的人數亦不少。