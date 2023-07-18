太陽能板吹落路面 砸彎路燈

【本報訊】天文台在昨日凌晨將颱風泰利「升格」為8號風球，信號維持近16個小時，而「掛波」前後同樣風力驚人，對市面造成各種損害。

昨午約4時51分，亦即颱風調降為3號波後約半小時，本港多處保持橫風橫雨，其中葵涌葵豐街和貨櫃碼頭路交界一幢工廈，其二樓平台裝設的太陽能板被強風掀起，一部分相連的太陽能板伸出平台邊，歪歪斜斜危懸半空，另有9塊較小型的太陽能板墜落行人路及馬路，幸好風暴下人車稀少，無人遭殃。

本報記者到場視察，發現工廈平台斜掛一大塊約兩米乘10多米的太陽能板，本來固定板身的支架略有扭曲，相信是不敵強風留下的遺痕，至於散落路面的小塊太陽能板被迅速清理好，整齊堆疊路邊，未有阻礙交通。

不過，工廈對開一支路燈懷疑遭天降飛板擊中，燈的頂部位置被輕微砸彎，但仍可如常運作照明。另外，現場有執法人員登上平台調查，正跟進事故成因，並要求相關負責人加固設施，以免構成進一步危險。

而早前泰利逼近本港時，猛烈風勢亦帶來無數險象。前日傍晚6時許，油塘崇信街近仁宇圍交界一工廈外牆棚架，在3號強風信號下搖搖欲墜，消防員接報到場檢查，確認兩幅分別長闊20米和10米的棚架需要加固，遂通知棚架負責人派員維修。惟一名工人處理其中一幅棚架期間，突然有強風將棚架連帳篷吹倒，導致其手部受傷，其後要送院治理。

九龍塘冧樹壓旅巴 當晚11時50分，一棵種植於九龍塘多實街一間幼稚園內的老榕樹，一段延伸出牆外約15米長的樹椏被狂風摧折，壓到一輛旅遊巴士。「中招」巴士車窗玻璃損毀，部分斷枝堵塞行車線，消防奉召鋸開塌樹，並將斷枝移往兩旁行人路，以便有關部門人員稍後清理。事件中無人受傷。

此外，今次颱風險釀奪命意外。前日下午約4時半，淺水灣南灣泳灘一棵近12米高的大樹倒塌，擊中一名在更衣室外等候朋友的43歲菲律賓籍女泳客，她頭部及四肢受傷，血流披面暈倒，其後在接受敷治時回復清醒，由救護車送醫。