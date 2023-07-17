綠色生活說就易 實踐嫌貴又怕煩

呢個世界，講嘢誇張、虛張聲勢嘅人多的是，所謂「聲大大，冇貨賣」是也！官僚施政，唔少都係空心老倌，政策都未考慮周詳就急於推出，於是搞到恍如倒瀉籮蟹；有啲就雷聲大雨點小，屬口水多、無尿屙一派！可見做實事又稱職嘅真如鳳毛麟角。

其實唔單止官僚如此，民間推行低碳綠色生活亦係說易行難。各位，綠色生活，係指某一個人或社會嘅生活方式，以永續發展作為目標，使用有限嘅天然資源達致某程度上嘅可持續性；並以最大程度減少污染環境嘅行為，譬如垃圾分類、低碳出行等。講得簡單啲，實踐環保綠色生活，可以從日常「衣食住行」開始，好似選購免燙、免乾洗質料衣服、自備購物袋、開少啲冷氣、不浪費食物、少用紙張等等。呢啲行為，有啲真係「舉手之勞」，之不過，好多人都貪一時之便，甚至不屑一顧。

呢嗱！有調查尋日公布，逾七成本港青年願為保護環境而減少消費，惟六成人卻無意因此而支付更多費用，例如以更高價格購買對環保友善嘅產品，或支付更多環保稅。阿哥，都真係「講錢失感情」，早前有關於垃圾徵費嘅調查顯示，45%受訪者表示唔了解垃圾徵費措施，近30%受訪者只願意每月為垃圾徵費付出最多3蚊，即平均每日約一毫。

有青年協會喺今年5月10日至18日訪問咗903名會員，約80%受訪者同意實踐低碳生活係公民責任，而消費者亦有責任選購有助保護環境嘅產品。之但係，喺實際消費時，超過90%嘅人認為價錢係首要考慮，其次係壽命和耐用度、品牌知名度和商譽。較少受訪者會着重考慮到產品嘅物料係唔係對環境友善、生產過程會否污染或破壞生態，以及是否有環保標籤。從有關嘅調查發現，受訪青年過去12個月較常作出嘅可持續消費行為，包括惜食、自備容器、選購家電時查看能源標籤等。

從以上可見，年輕人又並非完全冇環保意識，之不過，佢哋較少會購買公平貿易產品、減少食肉，或是裸買，即購買無包裝貨品。逾40%受訪青年嫌貴及麻煩而不實踐可持續消費；37%則歸咎於無足夠資訊；另有逾60%人認為政府應對氣候變化嘅決心不足，兼不滿意當局嘅減碳工作表現。

講真，政府推行環保政策，經常甩甩漏漏又一味係咁拖，淨係一個垃圾徵費都拖足廿年，延到明年4月起實施，見微知著，政府本身推行環保、綠色生活都唔嗲唔吊，完全冇迎難而上嘅勇氣，你話市民點會着緊？依家團體建議，政府垃圾徵費明年實施時，應加快步速形成綠色低碳生活，增加經濟誘因作獎勵等等，總之積極進取啲，咪成日瞓未醒等運到咁款，否則綠色生活永遠只會在夢中！