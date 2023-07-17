冰鑑春秋：中國靠奴工輾壓美國？

近日一份疑似美國海軍情報辦公室提供給國會議員參閱的簡報，在網絡上廣為流傳。內容驚聳地指出，中國造艦能力約為2,325萬噸，美國則不足10萬噸，兩者相差至少232倍。簡報中還說，截至2020年為止，中國海軍擁有355艘包含戰艦、潛艦、掃雷艦、兩棲艦艇和大型作戰支援艦在內的作戰用艦艇，美國海軍則有296艘；到2035年，中國將有475艘作戰艦艇，美國則約有305至317艘，雙方差距將進一步擴張。

至於為甚麼身為世界霸主的美國，在造艦能力上會和中國有如此大的差距？除了全力發展跨洋海軍的強大動力外，最重要的還是中國投入大量「奴工」造艦的人數優勢，成為勝出的關鍵，不像美國在取得勞動力上有法規限制和經濟考量。

中國是當世造艦第一大國，去年全球49.8%的造船訂單都在中國企業手上，勝過美國自然不在話下；但要說這是靠「奴工」獲得的成就，恐怕就完全偏離了事實。實際上，15年來大陸造船工人薪資大幅上升，漲了將近400%。但與此同時，大陸造船的價格卻下降了30%，這顯然不是用壓榨剝削勞力可以解釋的。大陸造船真正的優勢，是在於引進製造了大量先進的造船設備，與美國、歐洲、南韓的同行相比，大幅降低了成本，才能有這樣的競爭優勢。

當然，美國造船工人的時薪目前仍是中國的2至3倍，但不能以此就認為中國使用奴工，否則瑞士人均收入遠高於美國，難道瑞士可以說美國都在使用奴工嗎？

事實上，美國造船業的衰落，並不是別人的不當競爭，而是美國自己想追求更少污染、更低耗能與更高利潤的產業所致。把錯都怪在別人頭上，除了自我安慰，解決不了任何問題。