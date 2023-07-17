議論縱橫：日設北約辦事處影響大

港府日前宣布將禁止由日本福島附近10個都縣的水產進入香港，非常諷刺的是，歐盟卻宣布容許由此等地方輸入水產，政治對抗的意味十足。歐盟對於由中國輸入的產品，品質控制甚嚴苛，如果抽查到有產品不合格，會整批打回頭。為何今次卻如此禮待日本水產？

日本緊跟美國的政治路線，而北約計劃在日本設立聯絡辦事處。北約乃軍事聯盟，旨在包圍俄羅斯及其友好國如白羅斯等，如果北約在日本設立辦事處，北約勢力將東擴至東亞，若然美國於東亞和某國發生軍事衝突，整個北約集團將參戰，形勢兇險，屆時誰敢和美國開戰？

無疑美國是劍指中國及台海，冀日本能夠參與。南韓亦緊跟美國，接受日本排放核污水，只有反對黨抗議。新聞未有報道南韓會否設北約辦事處，原因可能是美國猜不透北韓會如何回應，後者擁有核武，而且其國土與中國和俄羅斯接壤，非常敏感。北約擬在日本設辦事處的舉動，值得關注。

坊間有關核污水排放的意見，無大實質意義，有些言論譁眾取寵，以吸引讀者；另一些人對核分裂及核電廠意外事件略懂皮毛，卻扮專家；尤有甚者，可能有反華組織在社交群組內傳出種種有關核污水用途之說，令人驚訝，混淆視聽，莫此為甚。港府的食安中心有關核污染的報告，全文細讀，只需20分鐘，市民應勿錯過，此乃個人覺得較客觀及專業的評估。

核污水排放固然是棘手的議題，中國會受到影響，但排出太平洋，對中國危害不大，個人認為乃茶杯裏的風波問題。至於北約擬在日本設辦事處，茲事體大，後患無窮，一定會進一步破壞中日關係。