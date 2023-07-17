激濁揚清：老美玩到烏克蘭殘一殘

美國政治新聞網站Politico報道，雖然有11個歐洲國家承諾向烏克蘭空軍機師提供F16戰機訓練，卻遲遲未獲美國批准。烏總統澤連斯基5月時發表講話，形容若獲得F16抗俄，將會是俄羅斯入侵行動將敗北的信號。凡正常人也能看得清楚，是誰不希望烏克蘭人太快便結束遭戰火蹂躪的生活。

報道指美國政府跨部門審查轉讓敏感武器技術並不罕見，雖然戰機一類先進技術需要一段時間處理，惟烏克蘭目前處境究竟是緊急還是不緊急呢？若真有心「與烏克蘭站一起」，別說審查手續上應提速提效，就連烏克蘭加入北約的要求也能特事特辦，而非像現時美西方祭出一大堆冠冕堂皇藉口的同時，又擺出一副悲天憫人狀。

當然，澤連斯基慣性伸大手板，態度毫不客氣，老美做慣老大哥，透過報稱的行政手段來給戲子一點顏色，也不過是狗咬狗骨而已。問題是，在這場代理人戰爭中，戲子雖無「僱傭兵集團領袖」之名，卻有這樣之實，索求幕後大老闆援助不果而拍枱拍櫈，極其量亦只不過是烏國版的普里高津，各界必須認清此一事實，否則便看不明白這樣一場衝突的底蘊。

姑勿論澤連斯基的「F16救國」想法是否過分樂觀，「明確保證」不會使用F16戰機攻擊俄羅斯本土又是否太不足信，美國在機師訓練一事上一味黃燈，不轉綠燈，也是滿肚密圈。正如本欄上月早已寫道：「I teach you問准USA」，山姆大叔像瞓捩頸般拒予明確點頭，一眾西方附庸說不定會因應老美的取態，在訓練計劃上彈弓手。枉烏克蘭副國防部長德內加早前表示，國防部不能購買中國無人機，以免破壞與美國的關係。烏克蘭護着老美的面子，華府卻一直將其當契弟般耍。