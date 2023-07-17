強詞有理：拜登自欺

美國總統拜登已是80歲的老人，予人的感覺是老態龍鍾，不是和空氣握手，就是無緣無故摔倒，而且經常口沒遮攔，不知自己在說甚麼。他日前在芬蘭赫爾辛基的記者會上聲稱俄羅斯已經輸掉烏克蘭戰爭，理由是俄國資源短缺且陷入經濟困境，不可能在戰爭中獲勝。西方政客胡言亂語不奇怪，這正是他們的常態，但堂堂大國總統信口開河，在沒有任何論據支持之下公開斷言俄羅斯已敗，未免太荒謬，也太搞笑。看來他確實老了，腦袋明顯控制不了嘴巴。

拜登也許想藉此為烏克蘭打氣，可惜除了誇誇其談，並沒有帶來任何有實質意義的好消息。對烏克蘭而言，目前最期待的好消息就是加入北約，偏偏拜登一直耍太極，只是開了一張空頭支票，承諾烏克蘭終有一天可以「入約」。這一天何時到來？拜登固然未必等得到，烏克蘭總統澤連斯基也未必有機會見到。

俄烏戰爭目前的真實情形是，烏方大反攻雷聲大雨點小，在遭受慘重損失後已無以為繼。反觀俄方穩坐釣魚船，以守為攻，以逸待勞，只賺不賠。拜登指俄羅斯資源短缺且陷入經濟困境，不知何所據而云然。事實恰恰相反，俄經濟不但沒有因為美西方極限制裁而崩潰，反而度過了艱難時刻，呈現穩步向上的勢頭。俄羅斯總統普京確定今秋訪華，勢必還會帶來更多正面訊息，有中國這個堅強後盾，俄羅斯無論如何都不會垮掉。

倒是美國面臨進退兩難的困境，已經失去分寸。這場戰爭不僅加劇美國財政赤字，而且掏空武器彈藥庫存，歐洲盟友則在打各自的小算盤，不願意進一步陷入援烏黑洞。怎麼辦？美國無計可施，只好從庫底翻出即將過期的集束彈，即使盟友反對也不惜盡地一煲。除此之外，據說美國還準備向台灣回購一批鷹式防空導彈，再轉給烏克蘭。這些導彈服役長達63年，上月已全面除役，美國竟廢物利用，將古董武器提供給烏軍，可見實在是山窮水盡。

很明顯，俄烏戰爭已由激烈搏鬥轉入相持階段，雙方皆師老兵疲，無力再發動大規模進攻，只能改打輿論戰。美西方利用國際話語權，聲大夾惡，但俄羅斯也不孤單，外長拉夫羅夫近日晒出一張在印尼出席東盟會議後被大批記者包圍的照片，證明俄羅斯的聲音並非沒有市場。拜登可以欺騙自己，但欺騙不了全世界。