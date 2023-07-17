龍吟虎嘯：中俄軍演針對美日韓

面對美國全方位的戰略打壓和國運之戰，面對戰爭風險日益增高，中國與俄羅斯的軍事戰略合作及作戰準備也在加強。

2021年，解放軍西部戰區組織了中俄軍隊「西部‧聯合—2021」演習。2022年，解放軍派出海陸空三軍赴俄羅斯參加「東方—2022」演習。現在，解放軍北部戰區組織了「北部‧聯合—2023」演習，俄軍將派出海空軍參加，這場軍演將在日本海中部進行。日本海是中俄兩國的重要戰略通道，宮古海峽、對馬海峽、津輕海峽這三大海峽關乎中俄戰略安全，而中俄這方面的戰略安全正在遭到美國、日本、南韓「軍事聯盟」的威脅。

內地官媒指出，中俄軍演在日本海舉行是有極強的「針對性和實戰性」，點出了中俄和美日韓在日本海及西太平洋發生軍事衝突的危險性。為此，美國不甘示弱，近日派駐區內的轟炸機數量罕有增加至10架，其中一架「掛彈訓練」，美國軍方直言此乃「震懾手段」，「準備好應對危機」。

美國威脅中俄、圖謀打倒中俄，最具威脅和破壞性的手段就是戰爭，俄烏之戰已打了500多天，美國用「代理人戰爭」打擊俄羅斯。與此同時，美國大力支持台灣當局「倚美謀獨」、對台售武和派軍官訓練台軍，也正處心積慮對中國發起一場「代理人戰爭」。這兩場戰爭的指向和發展結果，很可能變成美國與中俄的軍事交鋒和大戰。

對中國而言，美日韓在東亞、日本海對中國的軍事威脅，和在台海的威脅是連成一片的，對中國大陸武統台灣、實現國家統一的威脅是連成一片的，也即台海發生戰爭，美日韓在東亞、日本海、東海的軍事力量一定會參加台海之戰，因此解放軍現在就要在東亞、日本海作出「軍事鬥爭準備」非常必要。

美日韓參戰台海，解放軍就必會從東北方向打擊、夾擊他們，摧毀他們的軍事力量和設施，此中俄軍演意義和威懾。