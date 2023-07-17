政情：梅窩碼頭工程20年未斷尾 葉劉轟離地

葉劉淑儀

依家唔少市民住喺離島，但就喺市區返工，主要靠水路。身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀日前就去咗梅窩，佢話碼頭嘅破舊、設施配套困擾居民多年，然而政府由提出籌劃碼頭改善嘅概念，到只係完成大約一半嘅工程已經要20年，佢質疑緩慢嘅工程進度係咪脫離現實，過於離地？

設施落後 要靠人攙扶上岸 話說葉劉尋日喺社交平台貼文，話大嶼山主要行車通道分別係東涌道、嶼南道同羌山道，去大澳極唔方便，而政府較早前話會興建兩條隧道，一條由梅窩往來小蠔灣，由大嶼山東面貫通南北； 另一條由石壁往來大澳。佢話呢啲基建確實可以改善大嶼山交通，但距離隧道落成之日仍然好漫長，相信政府完成顧問研究繼而動工，最少要10年後先能夠落成。

陸路嘅交通接駁唔知幾時先搞得掂？水路亦唔好得去邊。葉劉話梅窩泊車位不足、碼頭設施陳舊同欠缺空間、市政大樓同公廁等等，整個社區仲有好多需要改善嘅地方，又重申喺立法會曾經多次提及離島唔少碼頭多年來日久失修、殘破不堪；部分碼頭欠缺上落梯級，水退時部分乘客登岸，甚至需要岸上嘅人攙扶先能夠上岸，仲有唔少碼頭長度同寬度不足，大型船隻根本無法泊岸，實際上，當地組織亦曾反映梅窩碼頭設施不足嘅問題困擾居民多年。

葉劉話政府喺2007年已提出籌劃梅窩改善工程嘅概念，但處理方法係將工程分3期進行：2014年7月開始動工進行第一期改善工程，第一階段喺2019年完成。至於第二期第二階段工程，立法會財務委員會早前已批出相關款項，喺今年5月已開始動工，但仍需大約4年半後先能夠完成。佢話梅窩只係一個佔地不大嘅小社區，呢啲緩慢嘅工程進度係咪脫離現實，過於離地？