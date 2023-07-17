政情：發展北都齋講唔做 立會主席轟港府冇藍圖

上屆政府提出發展北部都會區，不過到依家仲未有實質進展。立法會近日就有考察團去福建考察，參觀內地新發展區。唔睇由自可，一睇就發現香港同內地差得遠。立法會主席梁君彥仲批評，港府發展北都兩年幾未有進展，直言「冇實際嘢，得個講係唔得嘅」，建議效法內地咁，起碼有條短片出嚟睇吓。

港府發展北都有唔少動作，好似設立諮詢委員會咁，但係到依家仲未有嘢可以落地，畀到社會大眾睇。梁君彥批評政府發展北都進度緩慢，質疑「講咗兩年多，有咩發展呢？」話要效法內地咁樣為一啲發展區提供片段、藍圖，仲明言如果政府可以「用一、兩億去做條片，我認為係即刻批（撥款）」，坦言「冇實際嘢，得個講係唔得嘅」。

李慧琼倡參考內地做展示館 既然連立法會主席都咁講，睇嚟如果政府肯花啲心機，北都想喺立會攞錢都唔係難事。

講到北都發展，連內會主席李慧琼都有意見喎。佢就建議政府考慮，參考內地做展示館嘅模式，將北都嘅發展願景，展示出嚟畀市民同有興趣參與發展嘅企業知喎。另一議員嚴剛就建議北都參考福建發展好似整番個跨境嘅數據交流中心，服務將來跨境數據交流。

唔單止參觀新發展區，考察團亦有去探訪喺福州安老嘅香港長者。梁君彥同一對90歲喺當地退休嘅港人夫婦傾偈，了解佢哋喺當地嘅生活需要。佢話自己之所以會特登去探訪安老院舍，實地了解佢哋嘅生活，係因為福建居港嘅鄉親多達120萬，而立法會一直都好關注香港長者回鄉養老嘅情況喎。

經過呢次探訪，班議員期望將「老友記」嘅意見帶番議會，有助日後訂立更貼地、更到位嘅長者支援政策，可以做到「老有所為、老有所依、老有所養」。

其實為咗方便長者唔使頻繁咁內地同香港兩邊走，目前已移居廣東省同福建省嘅合資格香港長者，每月可以透過廣東計劃同福建計劃領取高齡津貼、普通長者生活津貼或高額長者生活津貼，而唔使每年返港。唔知今次班議員睇完內地嘅經驗之後，安排上可唔可以更進一步呢？