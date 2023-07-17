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座駕翻側 橫亘行人路

私家車在行人路翻側。 私家車在行人路翻側。
私家車在行人路翻側。
【本報訊】前晚9時許，一輛私家車沿葵涌大連排道往新葵街方向行駛，至職業訓練局葵涌大樓對開一彎位時，懷疑失控撞壆，繼而翻側橫亘行人路，幸好無波及途人，現場有市民目擊車禍，隨即協助報案。救援人員接報趕至，姓龐（31歲）女司機已經自行爬出車廂，她額頭受傷，接受敷治後送醫，事故原因有待調查。
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