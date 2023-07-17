房車自焚 波及兩座駕

【本報訊】荃灣有私家車失火。昨日凌晨1時許，一輛停泊在海濱廣場停車場2樓的私家車突然起火，濃煙充斥車場內，並波及泊於旁邊的兩部私家車，燒熔兩車泵把及車身。消防到場拖喉將火救熄，經調查後相信火警無可疑。執法人員其後聯絡涉事3車的車主返回善後。事件中無人受傷，毋須疏散。