單車漢 唔知驚 紅隧破風玩命

無頭盔零裝備 隨時害人累己 隧道易通行，連單車都受惠？網上社交平台昨日流傳一段短片，記錄一名單車漢冒險闖入紅隧，混入車流「勇往直前」，引起途經駕駛者側目。男子一時淡定過彎，一時加速快放，更一度以臀部離座方式騎行，可謂「藝高人膽大」，直至發現鄰線「車迷」舉手機拍攝，他才絕塵而去。網民對事件議論紛紛，笑稱「人家（單車漢）有易通行」，並慨嘆本港交通亂象「愈嚟愈瘋狂」。

涉事影片未有交代拍攝時日，攝下一名頭戴鴨舌帽，孭着背囊的懷疑南亞漢，正沿紅磡海底隧道管道慢線踩單車，雖然有的士緊隨其後，男子仍然不慌不忙，跟隨其他車輛流暢入彎，過程中偶爾回頭觀望來車，甚至一度臀部離座，大膽改採站姿迎風而上，技驚四座。影片拍攝者當時正乘坐鄰線的私家車，批評單車漢「頭盔都唔×戴」，又問「使唔使畀隧道錢？」而對方未幾疑發現手機鏡頭，立即加速踩走，片段亦到此結束，未知單車漢有否被隧道公司職員截停查問。

回頭望車 臀部離座 網民看畢影片，同聲批評單車漢「無行車證、無車牌、無第三者保險、無頭盔」，又戲謔稱「果然係易行易過易通行」、「不用比（畀）隧道費，但要比（畀）罰款」。

翻查資料，紅隧在前年10月亦發生過同類事件，一名無佩戴任何保護裝備的男子，騎着一輛亮起紅色尾燈的單車，下班繁忙時間於隧道慢線馳騁，他雙腳快速踩動單車踏板，緊隨一輛貨車加速前行。後方另一貨車的跟車工人偶遇「奇景」，興奮地用手機拍下片段，沿途直擊旁述：「真係經典！第一次見！畀心機踩！出力！」而片段甫於網上曝光，不少網民均嘖嘖稱奇，驚嘆「依家香港真係無奇不有」，未料此情此景竟在日後再次重演。

根據《行車隧道（政府）規例》，行人、單車、三輪車等，均不准進入任何政府行車隧道，違者最高罰款5,000元以及監禁6個月。而根據《道路交通條例》第45條，任何人在道路上，鹵莽使用或騎踏單車、三輪車或多輪車，即屬犯罪，首次定罪罰款500元，第二次或隨後再被定罪，則罰款1,000元及監禁3個月。