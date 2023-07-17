順天邨83歲翁 在家自縊

【本報訊】秀茂坪順天邨天衡樓一名姓高（83歲）男子，昨晨8時許被兒子發現在家中用尼龍繩上吊，家人慌忙將高翁解下，並且致電求援。救援人員奉召而來，將不省人事的事主送往聯合醫院救治，惜他最終返魂乏術。執法部門在現場並無檢獲遺書，事主自縊原因有待調查。