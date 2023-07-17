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利東邨中年女子墮樓亡

人員用帳篷遮蔽遺體。（張駿勤攝） 人員用帳篷遮蔽遺體。（張駿勤攝）
人員用帳篷遮蔽遺體。（張駿勤攝）
【本報訊】昨晨9時許，一名女子被發現昏迷倒臥於鴨脷洲利東邨東昇樓對開地面，懷疑由高處墮下重創。救護員奉召到場，證實事主當場死亡，遂由執法部門用帳篷遮蓋遺體。人員經初步調查後，相信姓林（54歲）女事主是從樓上一單位墮斃，及後聯絡其家人到場認屍，她的死因有待驗屍後確定。據了解，事主懷疑有情緒病紀錄。
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