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龍門陣
茶餐廳油煙槽起火
消防將火救熄。
【本報訊】昨晨6時許，北角英皇道465號地下一間茶餐廳，懷疑油煙槽內油漬被焫着起火，消防接報後動用一隊煙帽隊到場，隨即開動一條喉將火救熄。事件中無人受傷，期間亦毋須疏散，初步相信事件無可疑。
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