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攜菜刀斬友 梅窩中年漢匿村屋
受傷男子到梅窩診所求醫。
【本報訊】梅窩發生傷人案，昨日凌晨2時許，一名姓吳（44歲）男子在大地塘村鄉公所對開，遭一名男性友人用菜刀襲擊，吳男腰部受傷，負傷逃離現場後往梅窩診所求醫。執法人員接報，派員到現場附近兜截疑兇，終在南邊圍一村屋尋獲涉案姓曾（52歲）男子，經調查後以涉嫌「傷人」拘捕曾男。
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