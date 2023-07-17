深夜屯門搵食 9度落手掠12萬財物 車內盜竊逾半年 假難民始落網
【本報訊】因應過去半年在屯門區發生數宗車內盜竊案，屯門區及青山分區執法人員根據情報分析及經深入調查後，上周五在海榮路以涉嫌「車內盜竊」拘捕一名25歲持「行街紙」的巴基斯坦漢，他現正被扣留調查。
私家車的士貨Van同遭殃
調查顯示，被捕人士懷疑牽涉今年1至7月在區內的9宗車內盜竊案，案中共有兩輛私家車、4輛的士及兩輛客貨車受害，被盜財物包括8部手機、兩部平板電腦及約8萬元現金，總損失金額約12萬元。人員相信，賊人專門針對夜間停泊在路邊的車輛，並以硬物擊破車窗，從而盜取車內財物。該部門非常關注相關案件，已經加強區內人員巡邏，呼籲市民多注意車輛保安。
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