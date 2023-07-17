眼科醫院女護士撞飛吐血斃命 肇事貨車司機涉危駕致死扣查

【本報訊】黃竹坑發生奪命交通意外。前日傍晚6時許，一輛9噸密斗貨車沿黃竹坑道往香港仔隧道方向行駛，至近海洋公園道位置時，一名姓謝（47歲）女子懷疑突然踏出馬路，姓黃（32歲）司機收掣不及，貨車猛然將她撞飛出3至4米外。謝女頭傷吐血，昏迷倒地，隨即由救護車載送至瑪麗醫院搶救，延至當晚8時14分傷重不治。

疑追巴士奔出馬路 肇事貨車左邊車頭損毀，前方路面留下大攤血漬，車後則留下近5米長的煞車痕。執法人員封鎖現場調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕黃男，他已被扣留調查。消息指，女事主疑因追巴士奔出馬路，懷疑無留意路況釀成意外。執法部門正跟進意外原因及經過，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請盡快與人員聯絡。

醫院管理局發言人同晚證實，死者是香港眼科醫院一名護士，局方對事件表示非常哀痛，並對離世同事的家人致以深切慰問。九龍中醫院聯網會盡力為離世同事家人提供適切協助，支援家人度過困難時期。九龍中醫院聯網職員緊急事故心理服務中心及心靈綠洲亦會為有需要的同事提供心理支援。