藏壓縮器加拿大抵港 搗破8400萬冰毒案

虛構型號 焊接異常 出動內窺鏡無所遁形 毒販為了走私毒品，過去扭盡六壬使出不同花招，重型機器是其中一項用作掩飾運毒的「熱門之選」。海關上周在機場檢驗一批空運抵港的壓縮器，比對發票發現有人虛構產品型號，而且機器表面的焊接痕迹異於尋常，引人疑竇，於是動用X光機及內窺鏡進行仔細檢查，揭發內藏大批懷疑冰毒。關員其後循線鎖定葵涌一個貨倉，隨即上門突擊搜查，再從場內一個壓縮器搜獲更多冰毒。案中檢獲的毒品總值高達8,400萬元，海關現時拘捕3名男子，包括一間涉案環保回收公司的東主，不排除之後有更多人被捕。

隨行送運配件竟無法安裝 海關根據風險評估，上周二（11日）在赤鱲角香港國際機場抽驗一批由加拿大來港、報稱重318公斤的壓縮器，期間留意到壓縮器發票內容粗疏，上列型號不但與實際產品型號不符，更無法在相關公司的官方網頁找到，於是決定打開貨物細驗。關員檢視壓縮器，發現其表面有不尋常焊接痕迹，而隨行送運的配件過大，根本無法安裝，加上X光影像明顯有異，顯然事有蹊蹺。

葵涌貨倉亦檢毒 共拘3男 關員於是卸下壓縮器外殼螺絲，再透過內窺鏡深入觀察，結果見到機器內部放置一批白色結晶體，經消防協助用工具鋸開外殼後，最終起出近82公斤、市值約5,800萬元的懷疑冰毒。

海關毒品調查科跟進調查，繼而鎖定一間位於荃灣的環保回收公司，以及一個位於葵涌的貨倉，並於上周四（13日）採取行動，在葵涌貨倉內搜出一批同類壓縮器，並在消防支援下逐一開驗，再於其中一個壓縮器內檢獲約37公斤懷疑冰毒，估計價值約2,600萬元。而在行動當日及翌日，關員先後拘捕3名本地男子（33至56歲），分別為涉案環保回收公司的東主、主管及司機，他們已獲准保釋候查。

籲物流業界舉報可疑訂單 調查人員表示，涉案販毒集團將大量懷疑冰毒收藏在重型壓縮器內，並在貨物當中混雜一些正常壓縮器，再以大型木箱裝載，暫存在上址貨倉，企圖掩人耳目，逃避人員執法。海關正追查相關毒品來源，不排除會採取進一步拘捕行動，並呼籲物流業界提高警覺，如遇上可疑客戶，或對客戶訂單要求有懷疑，應盡快向執法部門舉報，以免被不法分子利用。