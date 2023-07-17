郵政設機械人分揀郵包 防落伍

【本報訊】傳統郵件服務日漸過時、落伍，香港郵政為提升服務質素和工作效率，近年引入多種自動化和智能化設備，除了全港23部可全日24小時自助投寄服務的「智郵寄」，以及155部讓市民取件的「智郵站」，另引入機械人郵包分揀系統等。

「智郵寄」由香港郵政自行研發，市民可不受郵局營業時間限制，隨時投寄兩公斤或以下的郵件。寄件人放入郵件後，「智郵寄」會利用3D掃描器自動量度郵件尺寸和重量，用家只要揀選所需服務，包括普通信件、特快專遞、「易寄取」和掛號郵件等，然後付款、在郵件貼上投寄標貼和郵資標籤，並投入投寄箱，即完成整個寄件過程。

由「智郵寄」和其他渠道收集的郵件，會運送到位於九龍灣的中央郵件中心處理。除經人手分揀，去年3月引入的機械人郵包分揀系統，亦令處理程序智能化及自動化。當郵包放在分揀系統的輸送帶上，系統會自動掃描郵包上的條碼、量度重量和尺寸，並記錄在電腦系統內，然後再由分揀機械人運送到所屬卸貨架。當郵包放滿一定數量，搬運機械人便會按系統內的收件地點資料，將卸貨架連同郵袋自動送到相應工作站，讓職員封袋再運往派遞點。