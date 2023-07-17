澳門消息：假公安來電 澳門女子失52萬

【本報訊】澳門騙案不絕，常有居民中招。一名年約40的當地女子誤以為自己涉及刑事案件，向自稱「公安」提供銀行帳戶資料以協助「調查」。約兩個月後，女事主發現大部分存款被人轉走，再與「公安」聯絡後，對方指事主可支付「保證金」加快調查進度，最終她被騙52萬澳門元。

誤信涉刑案 透露銀行密碼 案中女事主今年3月下旬收到「電訊公司」職員來電，指她名下內地電話號碼發放大量詐騙訊息，事主否認後，電話被轉至「北京公安局」。「公安」與事主視像通話，期間提供一個網站連結，事主登入後發現3份「公安文件」，隨後按指示提供澳門及內地銀行帳戶資料及密碼，以協助調查。

直至5月9日，事主登入銀行帳戶時發現大部分存款被人轉走，隨即與上述「公安」聯絡，對方指案件仍在調查，但事主可支付51萬澳門元「保證金」加快調查進度。事主因存款不足，只轉帳5萬澳門元予對方，隨後對方即失聯。事主懷疑受騙，再三考慮後上周四（13日）報案。