低碳生活只掛嘴邊 青年購物首重價錢

逾40%人嫌煩怕貴 冇實踐可持續消費 低碳綠色生活說易行難，有最新調查發現，本港青年普遍認同，實踐低碳生活是公民責任，但儘管逾七成青年願意為保護環境而減少消費，惟六成人卻拒絕付出更多「代價」，例如購買對環境友善的貴價產品，或支付更多環保稅。團體認為，除了管制或徵費等，政府可透過經濟誘因等推動，令可持續消費愈趨普及。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」於今年5月10至18日訪問903名會員，結果發現，79.3%受訪者同意實踐低碳生活是公民責任，而82.2%人亦同意消費者有責任選購有助保護環境的產品。然而，當實際消費時，超過90%青年首要考慮是產品的價錢，其次是壽命和耐用度、品牌知名度和商譽。較少受訪者會着重考慮到產品的物料是否對環境友善、生產過程會否污染或破壞生態，以及是否有環保標籤等。

較少受訪者裸買減食肉 綜合而言，在過去12個月內，受訪青年較常見的可持續消費行為，依次序是惜食，不過度點餐及打包食物；選購家電時查看能源標籤；自備重用水杯等容器，以及分類回收垃圾等；相反，較少人會購買公平貿易產品、減少食肉、抑或裸買，即購買無包裝貨品。被問及不實踐可持續消費的原因，逾40%受訪青年表示嫌貴、嫌麻煩、37%人則歸咎於無足夠資訊。

調查另指出，約40%受訪者認為，在促進社會可持續消費上，政府肩負最大負任。惟逾60%人又認為，政府應對氣候變化的決心不足，兼不滿意當局的減碳工作表現。

就垃圾徵費計劃將於明年4月起實施，青年創研庫社會民生組召集人倪智承指，政府應加快推動社會形成綠色低碳生活，建議制訂清晰明確的可持續消費策略，除了管制或徵費等硬性措施，亦可研究更多軟性綠色「助推」方案，例如提供更多經濟誘因作獎勵，建議擴大「綠綠賞」積分計劃並涵蓋更多的綠色行為，如參與回收、低碳飲食或購買綠色商品，即可獲實質回贈。

團體倡政府增綠色採購 倪又建議，政府可善用「大嘥鬼」形象，推動尚未普及的可持續消費行為；政府亦可海外地區借鏡，普及化產品和食品的碳資訊，增加消費者的知情權，同時擴展生產者責任。綠領行動總幹事何漢威認為，政府應推動綠色採購，要求外判商優先選購環保產品，提高市場供應及需求。