舊粉嶺高球場 7‧23起逢周日開放

【本報訊】香港哥爾夫球會繼本月初在粉嶺舊球場舉辦開放日，吸引逾萬名非會員的公眾人士到場感受及了解高球運動及設施，球會昨宣布，將由本月23日起，每逢周日下午免費開放粉嶺舊球場，予市民入場體驗球場及各項活動。

成歷史生態公園 可攜寵物

球會指，近年進一步開放「舊球場」，讓非高球愛好者可以在平日和假期不同時段來到球場參加不同活動；而早前月初試行了「早上高球場下午公園」的開放模式，吸引了逾萬名市民進場參與，運作順暢。就此球會稱，決定將開放安排延續；即由23日起，在下午將球場變為歷史生態公園，讓更多市民可以來到球場進行不同活動，在早上則維持現時作為球場的功能。根據球會安排，球場開放為公園的時間由下午1時至晚上9時，屆時「舊球場」1至3號洞會變成市民自由活動地方，市民亦可以攜同寵物入內。