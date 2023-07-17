馬季煞科 總投注額20.65億 97後最高

【本報訊】昨日馬季煞科日卻「撞正」風球高懸，但無阻馬迷到沙田馬場觀戰心情。黃昏賽事照常舉行，兩個馬場仍有合共22,383人入場，而全日11場賽事投注額錄得高達20.65億元，比上季歷來煞科日第二高的20.39億元更高1.3%，僅次於1997年6月15日煞科戰的25億元最高紀錄。近期投注額持續下跌，但昨日開紅盤，令人喜出望外，或與昨日派消費券有關！而全季賽馬總投注額則高達1,411億元，比上季最高紀錄1,404億元上升0.5%，再創歷史新高。

逾2.2萬人風雨下入場觀戰 昨日馬季煞科後，暑假期間仍有12次越洋轉播賽事供投注，至於下季賽事將於9月10日開鑼。馬會行政總裁應家柏在賽後表示，今季面對很多挑戰，但亦有很多精彩及難忘之處，例如「金鎗六十」連續3季做馬王，而騎師潘頓亦破了很多紀錄，最後以179W完成馬季；而世界級練馬師蔡約翰亦第12度封王，訓練出很多出色賽駒。

從內地來港旅遊數天的顧小姐首次到馬場，知道沙田馬場是香港景點之一，當然要進場參觀及感受氣氛，她到場後才知道是煞科戰，她表示會觀賞一至兩場就會離開。首次到馬場的周小姐，從浙江來港旅遊3天，偶然之下看到沙田馬場這個景點，所以專程來看一看。另一位首次到馬場的鄭先生居於外國，是次短暫回港，昨日特意入馬場參觀就碰巧有煞科戰，他表示平日都「間中」觀看賽馬，但不是經常投注。