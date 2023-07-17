建造業請外勞今起申請 料反應熱烈

【本報訊】建造業輸入外勞計劃今日起接受申請，申請期至下月16日，最多可輸入1.2萬人。建造業議會主席何安誠指，行內人口老化問題嚴重，影響生產力，相信輸入外勞會有正面影響，又預料申請反應熱烈，負責鋪瓷磚或「瓦仔」工種或最多人申請。

元朗中央宿舍10月完工 他續稱，首批外勞將於今年第4季來港，建造業議會負責將原本元朗潭尾社區隔離設施改裝成外勞的中央宿舍，有信心在10月完成改裝工程，萬一屆時未能夠完工，都可以分階段落成，相信足以應付外勞需求。

相關計劃將每季接受申請，即第二輪申請期為10月1日至31日，以後每年逢1月、4月、7月及10月接受申請。可輸入外勞的工作包括29個技術工人工種及18個技術人員工種。29個技術工人工種包括鋼筋屈紮工、混凝土及灌漿工、木工、髹漆及裝飾工、焊接工、地渠及喉管工、電工、消防設備技工等；18個技術員及工地督導人員就包括，屋宇測量員、工料測量員、土地測量員、城市設計員、園景技術員、地盤督導員及地盤管工等。