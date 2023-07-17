進出口下跌 當局冀第4季見改善

【本報訊】雖然本港逐步復常，但進出口表現下跌。商務及經濟發展局局長丘應樺認為經濟增長要靠內需及旅遊消費。他相信歐盟受地緣政治及息口影響，在疫情後復甦落後，但東盟發展勢頭良好，其中本港與中東的出口數量有增長，加上航班及跨境運輸恢復，受國家經濟帶動，預期進出口在今年第4季或明年初會有改善。

首5月逾180企業落戶香港 丘應樺指香港14個經貿辦主要集中在歐美國家，會審視效益及經濟發展路向，考慮在中亞及非洲成立經貿辦，同時政府正爭取加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

被問到港府因應日方以排海的方式處理核輻射污水的計劃，打算禁止日本10個都縣水產進口，會否引起日方反對，丘應樺指，禁止進口是基於保障市民健康，事件與加入RCEP無關，目前無收到反對聲音，相信成員國能理性處理。

對於港府近年大力吸納企業來港投資，丘應樺指本年頭5個月共有180多間企業落戶香港，當中主要為中小型創科企業，有信心能夠做到3年吸引1,100間企業落戶的績效指標（KPI），又預計新成立負責接觸龍頭企業的引進重點企業辦公室，可以於年底前接觸300間企業，形容進度良好。

對於有外媒經常批評香港的營商環境，他承認有關報道的確會令企業落戶香港有所擔憂，但自己在外訪時有向當地的商會介紹香港在疫情後復甦的情況及大灣區的機遇，有信心能夠吸引足夠龍頭企業來港發展，將審視招商引才的成效，不單止要看最終落戶的龍頭企業數量，亦要看對香港經濟的長遠效益及帶來的機遇。