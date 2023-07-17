醫健：藥到病除：腸道過敏綜合症知多少

都市人生活節奏急促，食無定時，而且因方便而經常外出用膳，容易造成各種腸胃問題例如腸道過敏綜合症（IBS），研究顯示，超過6%的香港人患上此疾病。目前IBS的原因不明，但一般而言相信與食物通過腸道的時間快慢、腸道神經線敏感、壓力及家族病史有關。

IBS的症狀可能會因個人而異，但主要症狀包括胃抽筋、腹痛、腹脹、便秘和腹瀉。當食物太快通過腸道時，當中的水分不能被充分吸收，導致腹瀉。反之當食物太慢通過腸道時，便會引致便秘。除了以上症狀外，脹氣、疲倦和缺乏能量、惡心、排尿問題、背痛、大便失禁等等。這些症狀有機會受飲食的影響而交替發生，也可能會同時出現，而且會不定時出現和消失。

由於IBS的症狀與結腸癌相似，如果你有以上症狀或懷疑自己可能患有IBS，應及早就醫，以排除結腸癌的可能性。經過診斷確認後，你可以與醫生一起制訂治療計劃，以減輕症狀和提高生活質量。

藥物治療包括解痙藥如丁基東莨菪鹼（Hyoscine Butylbromide）、止瀉藥洛哌丁胺（Loperamide）和通便劑。就飲食而言，可以根據症狀而作出調整，例如飲用足夠水分、多吃含有豐富纖維的食物、減慢進食速度、減少食用油膩和辛辣食物等等。至於生活習慣方面，應盡量保持心境開朗，進行適量運動，放鬆心情。香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心

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