前列腺癌 50歲以上胖漢高危 專家倡吃蔬果預防

【本報訊】中年男性特別要注意身體的變化，尤其前列腺癌初期病徵不太明顯。根據醫院管理局2019年的統計，本港的前列腺癌的發病數字佔男性癌症個案的14.3%。有機構表示，醫學發現年齡大於50歲、家族遺傳，以及體重肥胖人士會增加前列腺癌的發病風險；建議市民應進食蔬菜、水果類的食物，維持健康。

小便困難精液帶血恐中招 現時科學對引致前列腺癌的成因仍未有透徹的了解。那打素的社區營養服務部指出，前列腺癌的初期病徵並不明顯，但隨着病情加深，小便困難或小便無力、小便或精液帶血、小便頻繁（尤其於晚上時分）、感覺膀胱小便沒有排空，以及食欲、體重不經意地下降等。

根據英國前列腺癌會的建議指，飲食預防的關鍵在於日常的均衡飲食，包括充足的蔬菜、水果等。這有助預防各種疾病及達致健康體重。機構亦補充，茄紅雪芭可當健康小食，同時亦可作為進食蔬菜、水果的來源之一。其中主要材料番茄和西瓜，含有多種營養素如茄紅素，日常進食可增加抗氧化營養素攝取，有助預防癌症。