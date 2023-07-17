激活大腦特定區域 港大揭能增強記憶

助研與衰老相關潛在標靶治療 大腦是一個複雜而精密的器官，負責我們的思想、情緒和行動。香港大學生物工程團隊發現，透過低頻率、長時間刺激囓齒動物的丘腦，會引發全腦慢紡錘波，並激活大腦不少地方，從而有助提高動物的記憶力。團隊認為，此發現有助研究與衰老相關的記憶缺陷的潛在標靶治療。

港大團隊表示，大腦的關鍵功能之一是記憶鞏固，這是存儲和檢索記憶的過程。丘腦紡錘體活動是大腦中的一種振盪活動，長期以來一直被認為有助於記憶鞏固。然而，到目前為止，啟動這種活動的機制仍有待探索。

港大電機及電子工程學系生物醫學成像實驗室的研究團隊，由林護基金教授（生物醫學工程）吳學奎帶領，成員包括博士後研究員王勛達和助理教授（研究）梁志倫。他們運用最先進的多模式工具，通過全腦功能性磁振造影（fMRI）、細胞水平光遺傳學操作、電生理學和行為讀數來操縱和查問囓齒動物的大腦，藉以解構這個複雜問題。

引發全腦慢紡錘波 研究團隊發現，以低頻率、長時間刺激囓齒動物的丘腦，它會引發全腦慢紡錘波，並激活大腦的許多不同區域，這有助於提升動物的記憶力。他們還發現，若以這種方式刺激丘腦，大腦的某些區域會變得更加活躍。

研究結果揭示，丘腦紡錘體活動以時空特定方式傳播，並通過加強多目標記憶表徵來鞏固聯想記憶。

吳學奎認為，這些發現揭示丘腦皮質紡錘體活動，以及參與紡錘體相關記憶鞏固的特定區域，此發現有助探討被視為與衰老相關的記憶缺陷的潛在標靶治療。研究成果已在《自然-通訊》發表，文章標題為「Functional MRI reveals brain-wide actions of thalamically-initiated oscillatory activities on associative memory consolidation」。