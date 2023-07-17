中學校長料1.6萬考生獲「3322」成績

【本報訊】中學文憑考試（DSE）即將放榜，身兼中學校長的香港輔導教師協會主席何玉芬昨日稱，按照過往指標，今屆4.1萬名日校考生中，約四成人、即1.6萬名考生可考取「3322」成績，符合本港大學最低收生門檻要求。各院校下個學年提供約2.26萬個學士學位學額，相信考生有較多選擇。

下學年有2.26萬個學士學額 何玉芬表示，按照去年經驗，約九成半考生經聯招取得的學額，都是首6個志願之內，提醒學生放榜後，仍要小心參考可信賴的數據，包括不同院校過去收生的中位數；會否將部分學科的分數加權計算等，以選擇適合自己的課程。

以職業導向課程為主的明愛專上學院協理總監李家禧表示，今年報名人數有2.6萬人，較年升13%。其中，護理相關課程競爭激烈，約30人競爭一個學位。他指，課程設有多元進出及一條龍安排，即使成績未達3322，經修讀不同高級文憑課程，最終都可以銜接成為註冊護士，籲同學不用太擔心。

職業訓練局高級助理執行幹事郭展幹指，下學年開辦140個全日制學士學位和高級文憑等課程，共提供近1.3萬個學額，部分熱門課程約5至6名考生爭一個學額。他又指，為緊貼近年的科技發展，校方為不同課程增添人工智能等元素，要求所有學生修讀，並加強跨學科學習，讓學生學習如何利用新科技解決不同行業的問題。職訓局亦已就部分新型行業，開辦新的高級文憑課程，未來會繼續留意人力市場的需求。