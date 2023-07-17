護士學校招生300人 課程貼地重視實踐

【本報訊】不少中學文憑試考生正籌劃出路。醫院管理局轄下的3所護士學校由2021年起提供為期4年的「護理學專業文憑」課程。而最近兩年，課程每年競爭約為5至6人爭一個學額，每年約招收300名學生。有學生表示，曾目睹有人暈倒，令他反思人生，感受醫護的重要，因而啟發他入學。

屯門醫院普通科護士學校校長朱慧玲表示，學校的護理課程不僅「貼地」實用，而且可以較快完成。學費方面相對較便宜，4年共需131,800元，而且符合護士的專業資格，普通科註冊護士的起薪點更達35,055元；當完成該課程後，更可以一年或兩年時間完成由其他院校授予的學士學位。

面試涉及日常醫療 該課程每年約5至6人爭一個學額，對於是否增加學額，她認為需要考慮一籃子因素，要視乎護士管理局和學歷評審局審批。面試方面，她透露，設個人和小組模式，過程約30分鐘，涉及日常醫療，中英文題目比例為5比5。

屯門醫院普通科護士學校一年級學生袁海鑌，以前在懲教署任職懲教助理。但他有次見到囚犯昏倒，此經歷讓他反思人生，並擔心家人健康，所以希望從事護理工作。他選擇該課程的原因是學校由醫管局管轄，有更多機會接觸不同病例，更曾到訪老人院等，而且老師願意花時間了解學生個人學習情況，幫助他釐清思緒。

另一位就讀伊利沙伯醫院普通科護士學校一年級學生黃子晴，在中學時期已夢想成為護士，但由於中學無選修理科，在畢業後則在保險公司工作，當時接觸到不少患者，重新啟發她對護理的興趣。她坦言，雖然學習初期會較「輸蝕」，但之後都可適應，認為學校關心學生，並重視實踐工作。