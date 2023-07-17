學友社：聯招競爭仍相近 第三志願宜穩陣

DSE周三放榜 考生人數按年微增 中學文憑考試（DSE）周三放榜，學友社預計，今年大學聯招（JUPAS）競爭形勢與去年相若。對於今年大學聯招有新課程及計分改動，而多間大學亦推出彈性收生安排，該社提醒應屆學生善用各校的收生計分器及預計收生成績等資料，提前作出部署。放榜前夕考生難免感到壓力，建議家長要多與子女溝通，不宜過度關注成績。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今年考生人數按年輕微增長，但整體競爭形勢仍然相近，同學要根據學科受歡迎程度、學科學額與考評局成績統計作準，建議學生第三志願仍要選擇較「穩陣」的課程。適逢天文台正發出3號風球，他又提醒，學生需留意放榜當日天氣，即使發出紅色暴雨警告，仍需回校領取成績表。

吳寶城又建議，有意重考文憑試的考生，需要留意明年文憑試變動，包括通識科將改為公民及社會發展科，以及中國語文科將取消試卷三等情況，並做好準備及適當調整溫習計劃，以免有失預算。

應屆考生陳曉澄分享，有信心考獲6科34至35分佳績，盼入讀城市大學獸醫學學士，其次選擇則是香港大學及明愛護理系。她表示，若失手未能入讀獸醫，將考慮按科重考，而成績差太遠會轉向護理系。

支援考生家長 放榜熱線已服務 考生李芷瀅則預期，最佳5科可獲得18至20分，並打算修讀資訊科技相關學士學位課程，例如城大的資訊系統學系。倘失分亦不考慮重考，原因是太多科目調整，包括選修科ICT（資訊及通訊科技），擔心會影響考試發揮。

為支援應屆考生及家長，學友社放榜輔導熱線已於前日（15日）起投入服務，提供升學資訊查詢、情緒輔導、升學及就業意向等輔導服務。熱線在放榜前一日（18日）將提供通宵服務。