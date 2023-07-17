南灣泳灘大樹倒塌 擊中菲籍女

【本報訊】颱風「泰利」逼近本港，帶來陣陣風雨，昨午約4時半、3號強風信號正在生效期間，淺水灣南灣泳灘有一棵近12米高的大樹倒塌，擊中一名43歲菲律賓籍女子，她頭部及四肢受傷，披血昏臥在樹枝間。泳灘救生員聞聲發現傷者，立刻設法為她穩定傷勢，其後交由到場救護員接手治理，女事主未幾恢復清醒，用頸箍固定頭部傷勢後，由擔架床抬上救護車送院。執法部門正就意外展開跟進調查。

血流披面 送院治理 消息指，女事主當時暢泳後準備離開，並站在更衣室外的樓梯等候朋友，未料大樹突砸下。女事主被擊中後，臉上及背囊均沾上鮮血，至少6名救生員上前營救，有人為她清理血漬，並就如何處理傷者給予指示，另有人擔心樹下有其他人被困，連番詢問「入面有冇人呀？」又提醒他人注意周圍情況。

另外，涉事大樹據報為石栗樹，屬本港常見樹種，惟木質容易折斷，過去多次發生倒塌事故。康文署發言人指，該棵塌樹由該署管理，署方高度關注事件，並向傷者表示慰問，而事發後已即時將有關位置圍封，按機制通報發展局樹木管理辦事處。該署會檢查南灣泳灘範圍內的其他樹木，以確保安全。