泰利將吹襲廣東西部 料今晚登陸台山

【本報綜合報道】南海熱帶低壓已加強為今年第4號颱風「泰利」，內地昨日（16日）繼續發布颱風藍色預警，國家防總啟動防汛防颱風4級應急響應，並派工作組赴廣東指導防颱風工作。泰利將吹襲廣東西部沿海地區，湛江、茂名、陽江、江門、珠海和雲浮將出現水浸、大暴雨和大風等情況，部分列車和渡輪停運。

中央氣象台表示，泰利於清晨5時位於東沙島偏南方向約215公里的南海東北部海面上，中心附近最大風力有10級，中心最低氣壓為985百帕，七級風圈半徑280公里。颱風中心將以每小時15公里左右的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，並於今日（17日）夜間在廣東台山到海南文昌一帶沿海登陸，隨後進入北部灣，再向越南北部沿海和廣西沿海移動。

多市縣列車渡輪停運 廣東西部、珠江三角洲沿海市縣今日至明日（18日）有暴雨到大暴雨，局部地區有特大暴雨。氣象部門預測，泰利將可能是今年登陸或嚴重影響廣東的第一個颱風，需注意做好相關防禦工作。廣鐵集團上周六（15日）已發布通知，將對今日至明日下午一時前，途經江門至湛江、海南環島、海口市郊、廣州至茂名區間的鐵路列車，以及昨日至明日的瓊州海峽鐵路跨海輪渡及進出島旅客列車採取停運措施。