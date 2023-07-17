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強風吹塌安全網 覆蓋荃灣路阻行車

安全網覆蓋荃灣路來回行車線。 安全網覆蓋荃灣路來回行車線。
安全網覆蓋荃灣路來回行車線。
【本報訊】「泰利」逼港一號風球生效下，上周六（15日）晚上11時許，荃灣祈德尊新邨一幢維修中大廈，外牆棚架一幅約50米乘5米的安全網被強風吹塌，部分飄至荃灣路覆蓋來回行車線，致交通一度受阻。期間有巴士被擋路停在路中，多名駕駛人士報案求助。消防員到場將安全網移除，路面交通其後回復正常。
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