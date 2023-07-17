旺角大風雨 巨幡飄盪 石屎天降

【本報訊】本港天氣反覆不定，月初持續高溫暴曬，本星期起則因打風而連續多日大風大雨，有機會影響本港高齡舊樓的外牆情況。話音未落，繼旺角區早前有大廈接二連三發現外牆石屎剝落，隨着颱風「泰利」進一步逼近，本港昨日多個地區普遍風大雨大，更令旺角再有石屎從天而降、巨幡「危危乎」等，令不少市民外出時顯得擔心，及須格外留神。

唐樓墮石屎擊中兩車 其中昨午2時許，旺角通菜街一幢唐樓在強風大雨中有石屎從高處墮下，擊中停泊於上址對開的一輛電動車及一輛私家車，有市民見狀報案求助。根據本報現場所見，兩車被約2至3吋長的石屎擊中，車頂及擋風玻璃亦被毀。及後執法人員封鎖現場調查，惟幸事件中無人受傷。此外，昨午3時許，旺角亞皆老街33號大廈一幅大型直幡，疑被強風吹倒，擱在大廈平台位置並隨風飄移，有隨時墮下危機，途人見狀報案。消防接報到場，封鎖上址對開行人路，並將直幡移除，事件中無人受傷。

而早前旺角寶安大廈兩度有外牆石屎剝落，猶幸未造成嚴重人命傷亡。當時屋宇署曾指出，「不排除相關外牆批盪因周日（2日）簷篷下墜時出現微裂痕」，其後「再受大雨和高溫天氣影響」，致使出現接連剝落的情況。本報記者在風暴前夕，昨日再次到達寶安大廈視察情況，在現場所見大廈低層已搭建竹棚及拉上帆布，疑已開展維修工作；在強風下棚架尚算穩固，有望能抵受強風，昨日適逢假日及派發消費券，不少市民在鄰近一帶逛街購物，似未受早前天降石屎情況影響。

本港市區樓宇出現高齡化情況，根據立法會早前的數據顥示，單計九龍西區（包括旺角區）已有逾3,700幢40年以上的高齡舊樓，約佔全港兩成同齡樓宇。屋宇署曾提及，署方已就大部分高齡樓宇發出強制驗樓法定通知，亦會繼續嚴肅跟進，並要求法團提交工程時間表，遵辦法定通知；更指，若法團未能於合理時間內開展工程，該署會安排政府承建商代業主進行相關維修，然後追討相關費用，如有需要或會進行檢控行動，以確保全港樓宇安全。