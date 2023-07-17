颱風泰利襲港 今年首掛8號波

天文台昨日發出本港今年首個熱帶氣旋警報，預料颱風「泰利」在今晨最接近本港，天文台表示本港風勢會在今早進一步增強，而視乎「泰利」的強度變化，以及其相關的烈風區風速，估計今日凌晨至清晨期間改發八號烈風或暴風信號，因此市民在今早起身出門前，需了解及掌握最新天氣、交通等狀況。而昨日本港整天懸掛三號強風信號，天氣普遍時而大風大雨，惟仍無阻市民外出到大風「打卡位」留影；而多個水浸黑點亦做足準備工夫，其中位於低窪位置的杏花邨，管理公司已嚴陣以待，做好防水浸措施。

天文台於昨日清晨5時許發出三號強風信號，指「泰利」已增強為一股強烈熱帶風暴，為本港昨日帶來平均風速達每小時41至62公里，亦為連續多日酷熱的天氣降溫；而隨着「泰利」的外圍雨帶進一步影響本港，昨日本港普遍出現「時陰時晴」的天氣，多處地區突然「橫風橫雨」，加上昨日正值周日及消費券派發，不少巿民外出購物，異常天氣令不少市民感到狼狽，撐起雨傘亦半身濕透。

水浸黑點做好準備工夫 其中在最著名的打風「打卡點」西環海旁，不少市民在大風下沿岸留影。本報記者所見，受風暴影響海面不時湧起「白頭浪」，甚至在岸邊拍起了浪花，惟市民仍無視情況倚欄影相，更有人甚至無視行車路的路面狀況，在有車輛經過的情況下在路中心拍照，違反道路使用守則之餘，亦影響其他道路使用者的安全。

而受「泰利」帶來的風暴潮及天文大潮共同影響，天文台預料沿岸低窪地區今早可能出現淹浸情況，令各個低窪地區居民均嚴陣以待。當中早年深受水浸影響的「熱點」港島東杏花邨，昨午管理處已派員加緊移走易受大風吹走物品，另有不少住戶亦以膠紙貼玻璃慎防「吹爆」。而管理處為避免早年打風出現的倒灌水浸大廈（車立）槽及地下停車場情況，在多個沿岸大廈位置加裝了鋼板，以阻止海水倒灌入內，記者在現場所見，工程人員為住戶忙足整個下午。

多區超市未見有搶購潮 另一方面，以往不少市民害怕受打風影響而「買唔到餸」，或會到超市、街市搶購新鮮蔬果肉類，惟根據昨日本報記者走訪多區的超市，未見有搶購潮，料市民已習慣風暴「快來快去」情況。

因應「泰利」的影響，飛機航班及渡輪服務昨日已受不同程度的影響，包括多班航班取消、來往澳門的船載服務，以至本港海域的渡輪服務皆已停止；而由於今日為上班、上學日，建議市民在出門前要留意最新的風暴消息，以及最新的各類交通安排通知，以免白忙一趟。