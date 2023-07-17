上期未用完 百萬市民須遲領消費券

【本報訊】不少透過八達通領取消費券的市民，昨早到港鐵站及便利店排隊「拍卡」。本報記者到港鐵坑口站視察，只見有10多人在八達通服務站排隊，當中不少是長者，惟部分人因未有在上月30日或之前用完第一期消費券，故昨日未能領取第二期消費券，空手而回。港府指，約100萬名使用八達通領取消費券的市民，未能趕及在昨日領取第二期券額，他們如能在本月底前達到相關消費額要求，便能在下月16日獲發第二期消費券。

便利店港鐵站排隊領取 市民除了到港鐵站領券外，有便利店推出優惠吸客，在指定日子到便利店拍卡領消費券，便可額外獲得總值20元的便利店現金券。昨日所見，便利店排隊領券人數比港鐵站更多，記者在將軍澳厚德邨便利店視察，有20多人排隊，同樣秩序良好。

港府稱，約100萬名使用八達通領取消費券的市民，因為在4月份收到第一期消費券後，在6月30日或之前仍未全數用於合資格消費，故未能趕及在昨日領取第二期券額。當中約三分之二人士的累計合資格消費與目標相差少於500元，其餘的人少於1,000元。這些市民如果能在本月底前達到相關消費額要求，便能在下個月的16日獲發第二期消費券，如此類推，但最遲須在10月底前滿足相關要求。

如市民想知道所持有的八達通卡在消費券計劃中已累積的合資格消費額，可透過手機應用程式或在港鐵站特設的「藍機」查閱。至於以其他儲值支付工具領取消費券的市民，則沒有這個限制，只需在指定期限前使用券額便可。