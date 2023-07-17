市民直言購物重手些 商場估計生意升三成

【本報訊】2,000元消費券昨推出，雖然風球高懸下，不少市民已急不及待去消費。有市民昨早領取後，立即用消費券飲早茶，但對於未能用消費券交煤氣費及電費感失望，亦有人認為2,000元，金額不多，只能用作日常所需。此外，有高端消費的市民已「一炮過」花光消費券，貼錢購買了價值11.5萬元的戒指贈愛妻，直指有消費券購物會「重手」些。有商場預計，今年7至8月人流和生意額按年升三成，最看好餐飲業，估計生意額按年升兩成五。

市民「愛姐」昨日一大早領取消費券，即時使用，花費數十元飲茶；指對於未能用消費券交煤氣費及電費等日常所需感失望，表示希望政府再派消費券，直指：「個個都需要」。另有男士到便利店一次過用3張八達通領取消費券，他指會用於購買日常用品。有市民認為金額太少，希望港府能恒常化派發現金或消費券。

飲食業再推優惠 七一折吸客 本報記者昨到商場視察消費情況。主打女性手袋和鞋類的店舖負責人黃小姐表示，昨早已有不少市民使用消費券到店購買心頭好，期望消費額可上升一至兩成，人流約有兩成增長，特別有更多的家庭顧客，對於近期有不少港人外遊，她表示不擔心，因為消費券會吸引他們留港消費。電器店負責人周先生表示，往日派發消費券後，生意額都會上升約一成多，顧客較常購買2,000至3,000元的電子產品。

至於飲食業界昨再推優惠，超過1,500間食肆參與，優惠包括堂食全日七一折，或指定菜式七一折。連鎖餐廳集團負責人譚女士表示，其餐廳推出指定菜式七一折優惠，雖然昨日整體生意額並無暴增，但七一折的食物多人下單。

新鴻基地產代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，零售銷貨數字已連升6個月，加上通關後旅客增加，正值暑假消費旺季，配合消費券推出，料約有130億元價值的資金投入市場，認為零售市道向好，估計今年7至8月人流和生意額按年升約三成。她看好精品金飾及電器銷情，預料生意額會升兩成，最看好是餐飲業，估計按年有兩成五生意升幅。