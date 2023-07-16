龍七公：平台工假自僱 新時代需修例

最近勞資審裁處就一宗外賣平台員工案件當中的僱傭關係作出裁決，而這間公司的標誌就是一隻斑馬，我們下稱斑馬公司。

事由斑馬公司去年10月開始出現經營困難，經常拖糧欠薪，工聯會屬會——服務業總工會自由工作者分會（下稱工會）協助員工追討，工會前後接獲超過300人求助，主要涉及「包鐘司機」和「定線司機」兩種聘用模式。其中一個關鍵，先要釐清該公司與員工是否僱傭關係，該公司初期也不承認僱傭關係，只是自僱者，如果是自僱人士的話，這些拖欠的金錢就不屬於欠薪，員工要以其他民事方式索償，權益難以獲得保障。

工會以馬拉松式連續協助，處理1,300多萬元索償金額，由於個案眾多，法庭決定選取兩個典型個案作為測試個案，經歷長達半年時間多次上庭，於2023年5月29日終裁定「定線司機」及「包鐘司機」與斑馬公司之間屬於僱傭關係。法官指，雖然車輛等工具由司機自己提供，但認為平台App是公司所提供最關鍵的工作工具，因為工友需要透過App接獲工作及接收公司指示，而公司亦能透過App對工友作出監管，包括定位司機位置以確保是否於自己工作區域，並透過工作紀錄監管接單率是否達標，如不達標則會作出相應扣分等，而且工友均有指定工作地區及時間等等，斑馬公司對員工構成實質控制。

這案件的重要性，是香港法庭首次裁定平台工作者與平台企業之間存在僱傭關係。這是工友團結和工會仝人堅持爭取的成果，打破了平台工作假自僱的迷思，為平台工作者取回公道享有法定權益露出一線曙光，極具參考意義。

年內堵漏 未有下文 隨着新經濟模式興起，這類平台工作者人數將會愈來愈多，理應獲得勞工保障，政府必須正視問題，當局早前曾回應會於年內盡快審視相關法例，堵塞漏洞，但至今仍未有半點消息！筆者多年跟進平台工作者權益，處理這個問題可以有兩個路徑，一是完善現有僱傭條例和僱員補償條例當中涉及僱員的定義，明確將平台工作者納入保障範圍，二是另立新法對平台企業等可預見的新科技下的經營模式作出規管，要求必須為工作者提供指定的保障。當局後知後覺，但絕不能不知不覺。

事件還有小插曲，工會成功處理300多宗的求助，雖然法庭裁定工友得直，但由於公司已經倒閉，需要靠破欠基金支付欠薪，公司需要簽署「無力償還通知書」及確認其他個案的僱傭關係，故工會一直與公司達成協議和核實金額前，沒有高調宣傳事件，但奇怪的是在達成協議前數天，一些之前沒有介入事件的「勞工團體」忽然高調回應事件，令工友都非常擔心會否影響欠薪的實質追討。究竟這些「勞工團體」是不懂維權策略？是為了工友實際權益還是存心抽水搶風頭！公眾自有評價。