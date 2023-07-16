冰鑑春秋：任西方宰割才是理性？

海曼資本管理公司創始人巴斯，於7月12日在美國華盛頓智庫哈德遜研究所一場關於大陸「攻台時間表」的研討會中，從中國的金融趨勢分析，斷定大陸將在12到18個月內攻打台灣，而習近平並不會以統一台灣為滿足，中國勢力更將逐步向外擴張。

巴斯認為，北京當局自2020年以來，修改了眾多法律整合國內資源，同時也透過石油進口多元化、加大黃金儲備、增加糧食存量等做法，為對台出兵做準備。巴斯表示，在武統台灣的議題上，習近平不是理性行為者，就算攻打台灣會拖垮中國經濟並危害中國在國際社會的聲望，習近平還是會一意孤行。而近日大陸刻意屏蔽經濟數據，讓西方掌握不到大陸真實的經濟狀況，就是最好的徵兆。

老實說，巴斯雖然是頗有聲望的學者，但這次對「攻台時間表」的推論，卻顯得自相矛盾；中國近年確實在增加糧食儲備與石油來源花了大工夫，但那是因為中美貿易戰迫使中國不得不如此作為，否則未來隨時有可能被西方掐住脖子。至於加大黃金儲備，又不是只有中國這樣做，而是全世界都如此，理由很簡單，美國恣意扣押俄羅斯財產的做法嚇壞了世界各國，不增加自己的黃金儲備，難道等着被美國直接收割嗎？

對於西方來說，中國的數據永遠是不透明的，而明明中國這些舉動都是為了保障自己的生存，卻被解讀為一心想要挑起戰爭甚至征服世界。

在我看來，要符合西方人眼中的理性標準，就只有乖乖聽洋大人的話，買美國准你買的石油、糧食、黃金，減少軍隊數量，不要發展高科技，認命當個低科技污染世界工廠，這樣美國爸爸就會認為你是理性負責，融入國際社會的乖寶寶了。