龍吟虎嘯：美掌控歐洲對付中俄

對美國霸權而言，削弱歐洲的意義一點兒不比削弱俄國和中國要小，在某種意義上甚至更重要。二戰後，美國成立北約軍事組織，實際上控制了歐洲，無論歐洲再怎麼發展壯大，都逃不脫山姆大叔的五指山。蘇聯解體，美國和北約在歐洲完全獨大，美國更不怕歐洲內部有甚麼不聽話的「刺兒頭」，如法國的馬克龍、德國內部的「親俄」「親華」勢力，這些都掀不起大浪。

美國對歐洲的掌控是，它敢向俄國和中國同時發起挑戰的底氣和力量基礎。於是，美國挑起了俄烏戰爭，把歐洲拖進去，利用歐洲、北約打擊俄羅斯，同時更加控制歐洲；再把這種「代理人戰爭」模式弄到台灣，糾集亞太盟友組織「亞洲北約」打擊中國。

拜登政府的算盤打得很響，然而力不從心，高估了自己、北約、烏克蘭及一群嘍囉的力量，低估了俄國、中國的力量。俄烏之戰美國打不贏，它的一切戰略意圖都是妄想，都會破滅，會影響它在歐洲的霸權、對歐洲的掌控，乃偷雞不成反蝕一把米；俄烏之戰打不贏，它在台灣問題上搞搞震，試圖挑起台海戰爭，率領「亞洲北約」——日本、南韓、菲律賓、澳洲一起上參與「保衞台灣之戰」就難得逞。

對美國霸權而言，台海之戰打不贏、打敗了，比俄烏之戰打不贏、打敗了的惡果更為嚴重，不但將失去台灣這艘「美國不沉的航母」，而且日本、南韓、澳洲、菲律賓的「盟友體系」將即時崩塌，美國圍堵中國的第一島鏈將不復存在，美國在亞太區的霸權將削去大半。對美國而言，台海之戰打是敗、不打也是敗，打敗的結果更慘更嚴重。關鍵原因是，美國根本沒有力量使用武力阻止中國統一；如果不信硬來的話，必然頭破血流、斷手斷腳。同樣道理，美國在俄烏戰爭中也是打不贏，也是因為美國根本沒有力量打敗俄羅斯。對山姆大叔而言，中俄都是不可戰勝的存在。