坦言集：烏克蘭無望

拜登說俄羅斯沒法在烏克蘭戰爭中獲勝，他期待烏軍在大反攻中有進展，在此基礎上將推動和談。他這三點都帶有重要的訊息。

第一，不是俄羅斯不能勝，而是北約不能敗。美國發動北約全力支援烏克蘭，不惜掏盡北約的彈藥庫，導致美國龐大的財政赤字，以及北約內部的分歧。北約不能敗的原因是一敗便失去在歐洲社會的信任，更不用說伸展入亞。北約少吃敗仗，故此不能敗，敗後影響難料。但更重要的是，美國或拜登不能再敗，不可能再有阿富汗敗退之局，否則拜登連任必然失敗，美國在國際的信任、國內的信心都會大打折扣，霸權更不為人所相信。因此，拜登必然傾全國之力助烏抗戰。相對於俄羅斯，美國G7、北約集合30多國之力壓制俄，俄不易獲勝。

第二，戰場勝負才是關鍵。烏軍大反攻失利，拜登之言是督促烏軍在戰場要有好表現。但單只督促，單只冒大不韙供應集束彈便可扭轉戰場之勢嗎？烏軍缺的是軍力，是老兵，北約能有多少正規軍、退伍軍喬裝參戰呢？若戰場只限於烏東烏南，烏軍似無法突破俄軍的堅守。除非美國助烏軍奪制空權，否則在俄的空中攻勢優勢下，烏軍怎可有戰場勝利的機會。

第三，拜登與美國北約之企圖是盡快取得戰場優勢，借此來開展和談。美國的企圖與形勢便像韓戰。顯然美國正撐不下去，財政赤字與國債暴升，北約其他各國不願填補資源的缺口。即使拜登不顧美國的財赤，共和黨和國內民意也會反對，對明年大選不利。因而最佳結果是美國借戰場優勢逼俄和談讓步，談判可以有幾年，結果難料，但至少可拖過大選，不讓烏戰打擊拜登和民主黨的選情，這將是韓戰結局的翻版。

拜登這三點已清楚暴露出美國的形勢與企圖。北約峰會中支持烏克蘭即時「入約」的國家屬極少數。澤連斯基的失望與憤怒，只會引來北約成員國的指摘，指其要求過多也缺感恩，並提出烏克蘭要在民主體制改革方面有所改進。峰會的聯合聲明不給烏克蘭加入北約具體承諾，反映出連美國也害怕把烏克蘭納入會即時引致俄羅斯強烈反應。縱使美國是北約中唯一要供應集束彈給烏軍的國家，拜登還是堅持在「戰後」才讓烏克蘭加入北約。戰後是烏軍敗，抑或是俄軍敗呢？

烏克蘭新納粹主義政權走上末路了。