政情：推跨境合作 擴大長者醫療券 黃國叫組團考察大灣區醫院

黃國

隨着愈來愈多港人北上安老，唔少聲音希望港府容許市民用醫療券喺內地睇病。有工會背景嘅議員黃國，早前去信立法會衞生事務委員會，建議盡快與當局組團北上考察大灣區三甲醫院，以推動跨境醫療合作及落實優化長者醫療券計劃。

根據2022年政府統計，本港65歲以上長者佔總人口比例高達21.3%。目前只有唯一一所港大深圳醫院可接受港人使用長者醫療券，然而約有9萬名長者常居廣東省，其中唔少仲距離深圳好遠。

可以紓緩本地醫療問題 另一方面，本港醫療資源緊張，市民苦輪候公立醫院久矣。黃國指衞生事務委員會唔少委員，都贊成「錢跟病人走」嘅方式以紓緩本地醫療問題，例如將長者醫療券放寬至港大深圳醫院以外嘅優質醫療機構使用。

為免港人長者舟車勞頓返港或去深圳接受治療，黃國主張委員會盡快組團，邀請相關官員一齊到港大深圳醫院同大灣區三甲醫院考察，以加深了解相關醫院嘅醫療水平、服務及設施，以推動跨境醫療合作、優化長者醫療券計劃嘅落實。